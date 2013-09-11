Кожара в Праге принял участие в открытии Экономико-экологического форума ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины, действующий председатель ОБСЕ Леонид Кожара принял участие в открытии Экономико-экологического форума ОБСЕ в Праге.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, в своем выступлении Кожара отметил важность развития международного сотрудничества в сфере защиты окружающей среды, предотвращения негативного влияния на нее деятельности, связанной с энергоносителями, повышения эффективности использования энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии.

ОБСЕ в этих вопросах играет чрезвычайно важную роль как «уникальная платформа для широкого диалога и сотрудничества между равными партнерами», подчеркнул Кожара.

Форум, который продлится до 13 сентября и участниками которого являются делегации государств-участниц и стран-партнеров ОБСЕ, представители международных и неправительственных организаций, будет уделять внимание вопросам уменьшения рисков для окружающей среды, связанных с производством, транспортировкой, хранением и использованием энергоносителей; сотрудничеству между частным и государственным секторами энергетики; использованию новых источников энергии, сообщили в МИД.

В ходе заседания будут рассмотрены обязательства ОБСЕ в энергетической области и обсуждены возможности Организации по предоставлению помощи странам-участницам в их имплементации.

Дискуссия по актуальным вопросам, которые являются предметом Форума, продолжится во время международной конференции высокого уровня «Энергетическая безопасность и стабильность - перспектива ОБСЕ», которую совместно будет проводить Украинское председательство в ОБСЕ и правительство Туркменистана 17-18 октября в Ашхабаде, отмечается в сообщении.

Проведение этих мероприятий проходит в рамках приоритетов Украинского председательства в ОБСЕ по реализации задач экономико-экологического измерения, отметили в МИД.