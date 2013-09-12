На мировых торгах в четверг, 12 сентября, цены на нефть растут на статданных из США по запасам топлива.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,14% - до 111,66 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,04% и составила 107,60 доллара за баррель, передает Bloomberg.

За неделю, завершившуюся 6 сентября, запасы на крупнейшем в США терминале в городе Кушинг (штат Оклахома) сократились на 639 тысяч баррелей - до 34,1 миллиона баррелей, что является десятым подряд уменьшением показателя. При этом загрузка перерабатывающих предприятий в США выросла до 92,5%, достигнув максимальной отметки для текущего сезона с 2006 года.

Участники рынка обратили внимание и на заявления министра нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими, по мнению которого, страна сможет справиться с дополнительным спросом в условиях сохраняющихся геополитических опасений.