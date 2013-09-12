Украина импортировала из Европы 1,1 млрд куб. м газа

Объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-августе текущего года составил 1,1 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, - в 2,5 млрд куб м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акционерной компании «Укртрансгаз» - ведущей в Украине компании по транспортировке и хранению природного газа, 100% акций которой принадлежат государству.

«С начала 2013 года со стороны Польши и Венгрии в газотранспортную систему Украины всего поступило 1,1 млрд куб. м природного газа. В августе 2013 года поступление голубого топлива из Европы составило 244,2 млн куб. м», - говорится в сообщении компании.

В «Укртрансгазе» также напомнили, что прием газа из Польши начался с 1 ноября 2012 года, а из Венгрии – с 1 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Мезанизм реверсных поставок, как ожидается, будет широко обсуждаться 24 сентября текущего года в Брюсселе в ходе переговоров с участием экспертов и представителей компаний – участников газового рынка.

На данный момент реверс газа осуществляется через Польшу, Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения. Также ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.