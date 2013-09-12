«Роснефть» сохранит объемы поставок в Беларусь

Минск. Российская компания «Роснефть» сохранит объемы поставки нефти в Беларусь. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом заявил на встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко президент «Роснефти» Игорь Сечин.

«Я воспользуюсь этой встречей для того, чтобы поблагодарить вас, а также Президента Российской Федерации, правительство России, Министерство энергетики, которые помогли нам сохранить объемы поставки в Беларусь, в том числе на активы, акционером которых является сама компания «Роснефть». Мы придерживаемся того, что выполнение контрактных обязательств - это святое правило для бизнеса, и я благодарен за понимание этого нашего похода», - подчеркнул Сечин.

Он подтвердил интерес «Роснефти» к развитию сотрудничества с Беларусью и сообщил, что утром 11 сентября уже провел предметные переговоры с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Жилиным.

«Мы договариваемся о развитии нашего сотрудничества по всем направлениям. Чуть позже я вам доложу о тех конкретных проектах, которые мы хотели бы развивать», - сказал Сечин.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Сечина за проявленную принципиальность в вопросах обязательств российской стороны по поставкам нефти на белорусские заводы.

«В том числе и на ваш завод, потому что примерно половиной акций Мозырского НПЗ, который имеет свои рынки, и рынки приличные, сегодня владеет «Роснефть». Потому что, опять же, откровенно скажу, я поручил первому вице-премьеру Владимиру Семашко заключить договоры по поставкам нефти с мирового рынка по мировым ценам. Деваться было некуда, поскольку завод же не остановишь, это огромный ущерб. Поэтому ваше заявление было кстати. И я поручал правительству, «Белнефтехиму» обязательно проработать вопросы по поставкам вашей нефти на переработку на наши заводы. Я думаю, мы договоримся», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 5 сентября в Москве во время встречи первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и вице-премьера России Аркадия Дворковича Беларуси не удалось договориться о балансе поставок нефти. Дворкович заявил о намерении поставить в нынешнем году не 23 миллиона тонн нефти, как просила Беларусь, а только 18,5 миллиона. И это было воспринято как месть Москвы за арест в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера и попытки прижать основного акционера компании Сулеймана Керимова. Беларусь ответила прекращением поставок нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива на российский рынок.

Независимые эксперты считают, что приезд Сечина в Минск является признаком того, что Минск берет верх в калийном конфликте. Формально Сечин командует только «Роснефтью», но неформально, по мнению экспертов, может повлиять и на другие компании в плане обеспечения белорусских НПЗ сырьем. В первую очередь речь идет о влиянии на государственную «Транснефть», которая собиралась урезать поставки под предлогом ремонта нефтепровода «Дружба». Эксперты сходятся во мнении, что, исходя из этого, белорусские НПЗ не останутся «на голодном пайке», как это следовало из недавних угроз вице-премьера России Дворковича.

Справка УНИАН. В конце прошлого года Минск просил у Москвы на 2013 год 23 миллиона тонн нефти. Однако Россия тогда отказалась предоставлять такие объемы, заявив, что готова беспошлинно поставить на белорусские НПЗ только 18,5 тонн нефтяного сырья. Более того, разгневанные «белорусской аферой с растворителями и разбавителями» россияне даже не стали подписывать топливно-энергетический баланс Союзного государства (т. н. «нефтяной баланс») на весь 2013 год. Так что с начала 2013 года график поставок российской нефти утверждался поквартально.