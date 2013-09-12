По факту пожара на шахте им. Артема начато уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной безопасностью).

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в 08:20 в Перевальском районе на шахте им. Артема произошел пожар в четвертом восточном штреке на горизонте 600 м.

На поверхность самостоятельно вышли 208 горных рабочих. Работник 1965 г.р. с диагнозом ожег дыхательных путей госпитализирован в ожоговое отделение областной клинической больницы. Проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения работника 1966 г.р.

Производственный процесс приостановлен. Причины пожара выясняются.