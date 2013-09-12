«Кременчуггаз» отключил Кременчугскую ТЭЦ от газа

Предприятие по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» 11 сентября отключило Кременчугскую ТЭЦ, которую арендует «Полтаваоблэнерго», от газа.

Как сообщил УНИАН начальник УЖКХ Кременчуга Сергей Ярош, ТЭЦ перешла на альтернативное топливо — мазут из-за отсутствия лимитов на газ.

Директор ТЭЦ Алексей Алексеенко заявил, что на предприятии есть 8-дневный запас мазута и сегодня руководство «Полтаваоблэнерго» поехало в НАК «Нафтогаз Украины», чтобы урегулировать возникшие недоразумения.

Главный инженер «Кременчуггаза» Болеслав Грабовский не стал называть сумму долга ТЭЦ перед его предприятием. Он сказал, что готов возобновить подачу газа в любой момент, как только поступит команда из Киева.

Справка УНИАН. Кременчугская ТЭЦ ОАО «Полтаваоблэнерго» вырабатывает электрическую и тепловую энергию, используя химическую энергию органического топлива. Назначение ТЭЦ – выработка электрической энергии (электрическая мощность – 255 МВт), которая передается через распределительные сети в энергосистему и к потребителям, а также тепловой энергии в виде перегретого пара и сетевой воды, используемой для теплоснабжения северного промышленного узла и города Кременчуга. Тепловую мощность станции обеспечивают 4 паровых котла типа ТГМ-84 производительностью 420 т/ч и два водогрейных котла. Электрическая мощность обеспечивается из четырех турбогенераторов с общей электрической мощностью 255 МВт.

Кременчугская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией, горячей водой и отоплением часть Кременчуга и ряд промпредприятий.

Как сообщал УНИАН, ”Кременчуггаз” (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 44,6% акций принадлежат ООО “Группа компаний “Содружество”, 24,5% принадлежит дружественной «Содружеству» компании "Энерго-Лан".

В начале июля 2013 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение офшорной компании Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (г. Дуглас, Остров Мэн) на приобретение более 50% акций газоснабжающего предприятия «Кременчуггаз».