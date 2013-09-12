Shell получила право начать добычу газа в Украине

Гаага. Компания Royal Dutch Shell с сегодняшнего дня может юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площадие в Украине.

Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, такую возможность компания получила в ходе подписания представителями Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» операционного соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади.

Документ был подписан сегодня в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова.

“Практически с сегодняшнего дня фактически и юридически начинается работа Royal Dutch Shell в Украине. Это непосредственно то соглашение, которое дает в полном объеме разрешение на непосредственное вложение инвестиций для работы на Юзовской площади”, - сказал Ставицкий.

Он отметил, что после подписания операционного соглашения планируется назначить и провести тендеры для проведения геодезических и сейсмических работ. «Это первый этап, который произойдет уже в этом году», - сказал Ставицкий.

Также, по его словам, первый свободный газ с Юзовской площади ожидается получить в конце следующего года.

«Первый свободный газ мы ожидаем в конце следующего года», - сказал Ставицкий.

Практическая добыча газа, отметил министр, может начаться уже с 2015 года.

Ставицкий также отметил, что на первом этапе для проведения разведывательных работ Royal Dutch Shell планирует выделить более 500 млн долл., а в общем инвестиции в промышленную разведку и строительство коммуникаций на Юзовской площади оцениваются компанией около 10 млрд долл.

Ожидается, что на первом этапе для разведки будет пробурено 15 скважин.

Ставицкий также отметил, что речь идет о возможности добычи на Юзовской площади сланцевого газа, газа из плотных песчаников, а также природного газа классической добычи.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров 12-13 сентября находится с официальным визитом в Королевстве Нидерланды, во время которого было запланировано подписание операционного соглашения с компанией Shell по разведке и добыче газа в Украине.

Как сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.