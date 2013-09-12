«Энергоатом» снизил доход от реализации электроэнергии на 6,8%

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, за январь-август 2013 года снизило доход от реализации электроэнергии на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,452 млрд грн. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте компании.

Согласно предоставленной информации, расчеты Оптового рынка электроэнергии за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе-августе 2013 года составили 12,132 млрд грн, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Также в отчете компании отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед НАЭК «Энергоатом», за 8 месяцев текущего года, с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Как отмечают эксперты атомной отрасли, дефицит тарифов блокирует выполнение работ для обеспечения безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

В июле 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила тариф на отпуск электроэнергии НАЭК «Энергоатом» на 2,8% - до 22,2 коп. за 1 кВт/ч с 21,6 коп. за 1 кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

По итогам первого полугодия 2013 года «Энергоатом» получил 2,447 млрд грн чистого убытка, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистой прибылью в размере 1,539 млрд грн.