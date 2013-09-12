Азаров хочет привлечь Shell к разработке истощенных газовых месторождений

Гаага. Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому провести подготовку к экспериментальному использованию на одном из истощенных газовых месторождений в Украине технологии компании Royal Dutch Shell по добыче газа из истощенных газовых месторождений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

По его словам, такое поручение премьер-министр дал после ознакомления с презентацией данной технологии, которая проходила в штаб-квартире компании Royal Dutch Shell в Гааге.

«Премьер-министр Украины Николай Янович Азаров уже дал мне поручение по подготовке первого эксперимента на каком-то из месторождений совместно с компанией Royal Dutch Shell, чтобы мы провели анализ и потом доложили на правительстве, после чего будут приняты соответствующие решения», - сказал Ставицкий.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко отметил, что после презентации Азаров высказал заинтересованность в использовании технологии компании Shell и отметил, что она может быть применена в Украине. Премьер-министр отметил, что в Украине с советских времен осталось достаточно много газовых месторождений, которые на сегодняшний день считаются истощенными и добыча газа на них не ведется.

Напомним, в июле премьер-министр Украины Николай Азаров предложил руководству компании Shell приобщиться к добыче природного газа из традиционных и истощенных месторождений Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого компания Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.