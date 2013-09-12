Ставицкий надеется, что Ивано-Франковский облсовет одобрит соглашение с Chevron

Гаага. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий надеется, что Ивано-Франковский облсовет на заседании 20 сентября одобрит соглашение о разделе продукции с компанией Chevron по разведке и добыче углеводородов на Олесской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

«На данный момент у меня очень позитивное впечатление, что будет принято именно позитивное решение, поскольку мы провели несколько заседаний рабочей группы и те замечания, которые были наработаны депутатами облсовета, а их было более 30, они учтены, как инвесторами, так и Кабинетом министров», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков в среду заявил, что Ивано-Франковский областной совет на заседании 23 сентября повторно рассмотрит вопрос об одобрении соглашения о разделе продукции с компанией Chevron по разведке и добыче углеводородов на Олесской площади.

Он также выразил уверенность, что Ивано-Франковский облсовет одобрит документ.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение ужесточить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую будут совместно проводить компании Chevron и «Надра Олесская».

20 августа Ивано-Франковский областной совет не принял решение о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области.

За проект Соглашения о разделе углеводородов между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Надра Олесская», на площади Олесская проголосовало только 40 из 114 депутатов облсовета.

Ранее этот проект соглашения не был утвержден и на заседании Львовского облсовета.

В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение договоров о разделе продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции при добыче газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Харьковский и Донецкий облсоветы без затяжек согласовали проект добычи газа компанией Shell в начале 2013 года.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 трлн кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.