Структуры Фирташа закачают в подземные хранилища 6,5 млрд кубометров газа

Структуры Group DF намерены закачать в подземные хранилища газа порядка 6,5 млрд. кубометров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил владелец Group DF, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

«Да, наши структуры привлекаются (к закачке газа – УНИАН). Нашего газа закачано с лета около 1,3 млрд и еще закачиваем 5 млрд», - сказал Фирташ.

По его словам, закачка газа необходима с производственной точки зрения, но с коммерческой – не выгодна. «Как только начинаются морозы, то первыми газ получает восточные регионы. И для чего нужны хранилища? Чтобы поддержать давление для западного направления. А если этого нет, то что делать? Или закрывать Европу, или Украину закрывать, но страдают все», – сказал Фирташ.

«А вот теперь представьте: наступила зима, неделя хороших морозов и начались проблемы», - добавил он.

Фирташ подчеркнул, что прецеденты в Украине уже было – достаточно вспомнить 2009 год. «Мы поняли, что в бюджете нет таких денег, государство не может закачать. Конечно, мне невыгодно закачивать газ, потому что я его качаю для себя. Если принять во внимание цену газа, посмотрите, сколько денег мы сейчас с оборота забираем, берем кредиты, чтобы закачать. И газ я все равно забираю себе на заводы», – подчеркнул бизнесмен.

По словам бизнесмена, Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры группы DF, остальное - российский газ.

По его мнению, это решение было принято во многом благодаря участию первых лиц государства. «Тут большую роль сыграли Президент, Бойко (вице-премьер-министр Юрий Бойко - УНИАН). Они нашли решение, как это сделать (закачать, в том числе, российский газ - УНИАН). Они закачивают. Это не было легкое решение – 4 месяца жизни. Я принимал участие», - сказал Фирташ, и добавил, что формы оплаты газа – в том числе российского - могут быть разными, возможны даже отсрочки платежей, а также дополнительная прокачка газа. «Надо отдать должное НАКу («Нафтогаз Украины» - УНИАН). Они договорились, что «Газпром» даст больше прокачки. Это хорошо, потому что нам дадут заработать», - сказал глава Group DF.

Кроме того, по словам Фирташа, момент окончания закачки придется на конец октября. «Думали, что закончат к 15 октября, но, видимо, отсрочат к концу месяца. Потому что поздно. Пока переговоры шли, время ушло, а подземные хранилища это такой сосуд, в который нельзя закачать все и сразу – больше, чем можно, в сутки не нальешь. Поэтому, наверное, продлят на две недели», - подчеркнул бизнесмен.

При этом он заверил, что закачанного объема хватит для того, чтобы пережить зиму. «Я надеюсь, что к концу октября где-то 20-21 млрд будет. Этого с головой хватит, чтобы пережить любую зиму. Решение хорошее. Оно даст возможности для промышленности, для ТКЭ, плюс «Газпром» решит свои проблемы», - сказал Фирташ.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 сентября, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа. При этом он отметил, что на сегодняшний день Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 миллиарда кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

Ранее министр заявлял, что в ПХГ по состоянию на середину сентября закачано 12,2 млрд кубометров газа, включая 5,8 млрд кубометров собственной добычи.