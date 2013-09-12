Добыча нефти в США увеличилась до максимума с 1989 года

Суточная добыча нефти в США за неделю с 31 августа по 6 сентября составила 7,745 миллиона баррелей. Как следует из данных на сайте Управления энергетической информации США (EIA), это максимальный уровень с 1989 года, сообщает lenta.ru.

Темпы роста нефтедобычи в США существенно ускорились в последние два года. В частности, в августе 2011 года суточный объем добычи составлял в среднем около 5,6 миллиона баррелей, то есть с этого времени производство сырья увеличилось почти на 40 процентов. Для сравнения, в 2010-2011 годах добыча увеличилась всего на шесть процентов. Несмотря на рост добычи, США продолжают импорт сырья, однако его объемы сокращаются. В июле этого года объем закупок нефти упал до 7,7 миллиона баррелей в сутки — минимального уровня за 17 лет.

Для сравнения, в России в августе среднесуточная добыча нефти составляла 10,516 миллиона баррелей в сутки, что является рекордом с конца 80-х годов. Еще один из крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия, по данным ОПЕК, также увеличила добычу. В августе объемы производства сырья в арабской стране составили в среднем 10,2 миллиона баррелей в сутки; это самый высокий уровень добычи с 1980 года.

Производители, ориентированные на внешний рынок, нарастили объемы на фоне спада добычи в Ливии, которая является одним из крупнейших поставщиков высококачественной нефти на европейский рынок. В начале сентября Ливия сократила добычу в 15 раз из-за забастовки работников сырьевой отрасли — рабочие заблокировали нефтяные порты и терминалы в знак протеста против коррупции. Власти объясняют их действия намерением наладить сбыт сырья на «черном» рынке.

Резкий рост добычи нефти в последние годы в США связывают со «сланцевой революцией» — бурным развитием добычи нефти и газа из сланцевых пород. Нетрадиционные виды топлива, как ожидается, позволят США стать крупнейшим производителем нефти в мире до 2020 года.