В Одесский порт прибыл первый танкер с нефтью для Одесского НПЗ

В Одесский морской торговый порт прибыл первый танкер с нефтью для Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает пресс-служба администрации порта, 12 сентября в 11.45 у причала №2 нефтегавани Одесского порта ошвартовался танкер INTISAR (250 м длиной, флаг - Мальта).

По сообщению главной диспетчерской администрации Одесского морского порта, INTISAR прибыл из Новороссийска. На борту – 79,9 тыс. тонн нефти.

«Ранее сообщалось о том, что Одесский НПЗ, который входит в структуру «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК), получит первый танкер с нефтью в середине сентября 2013 г. Об этом говорил, в частности, директор департамента экономического развития и торговли Одесской областной государственной администрации Олег Муратов. По словам господина Муратова, в настоящее время подписан годичный контракт на среднемесячную поставку 180-200 тыс. т нефти из Новороссийска», - сообщает пресс-служба.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Одесский НПЗ начнет переработку нефти на полную мощность в IV кв. 2013 г.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.