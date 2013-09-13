Власти Кипра оценили запасы газа на шести участках шельфа в 1,1 трлн кубов

Вероятные запасы природного газа на шести лицензионных участках исключительной экономической зоны Кипра оцениваются в 1,1 триллиона кубических метров, сообщил глава Государственной компании углеводородов Кипра Хараламбос Эллинас. Его статья опубликована в ежеквартальном журнале Oxford Energy Forum, посвященном проблемам энергетики, которую цитирует агентство РИА «Новости».

По его мнению, в Европе, несмотря на последствия экономического кризиса, спрос на природный газ будет оставаться относительно стабильным или незначительно увеличится в ближайшие годы, до 550-600 миллиардов кубометров в год к 2020 году.

"Для Европы природный газ Восточного Средиземноморья имеет стратегическое значение как альтернатива импорту из России и Северной Африки. К 2025 году Кипр сможет экспортировать 25 миллионов тонн сжиженного природного газа (35 миллиардов кубометров) в год, начав с 5 миллионов тонн (7 миллиардов кубометров) к 2020 году. Это количество может быть увеличено до 35 миллионов тонн (50 миллиардов кубометров) в год, если завод СПГ в Василики станет центром по производству сжиженного природного газа в регионе", - пишет Эллинас.

Сейчас, по его словам, энергоснабжение Европы во многом зависит от России - оттуда поступает 35% потребляемого газа. Хотя Европа заявила о намерении диверсифицировать импорт газа и изменить ценообразование на основе цен на нефть, Россия в состоянии адаптироваться и защищать свои рынки, даже пересмотрев цену на газ, и это не следует недооценивать, считает Эллинас.

Поскольку на Кипре небольшой внутренний спрос на газ - около 1 миллиарда кубометров в год, остров с потенциальными запасами газа более 1,1 триллиона кубометров намерен развивать его экспорт, пишет глава компании.

Эллинас в то же время обратил внимание на то, что в долгосрочной перспективе добыче газа на шельфе Кипра придется конкурировать с более дешевыми поставками из Восточной Африки и нетрадиционными источниками газа, как сланцевый газ из Северной Америки.