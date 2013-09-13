Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании новостей по сирийской проблеме

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в пятницу на ожиданиях новостей с переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова, госсекретаря США Джон Керри и спецпредставителя генсека ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими по сирийской проблеме, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.36 мск выросла на 0,14% - до 112,79 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,02% и составила 108,58 доллара за баррель.

Встреча состоится в Женеве. Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что получил от сирийских властей письмо с просьбой присоединиться к международной конвенции по запрещению химического оружия и приветствовал намерение Дамаска. Согласно документу, Сирия соглашается выполнять положения конвенции до присоединения к ней.