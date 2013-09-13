Новоазовский ветропарк получит кредиты от ЕБРР и Фонда чистых технологий

Новоазовский ветропарк (Донецкая обл.) получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере до 33,3 млн евро и параллельный кредит от Фонда чистых технологий (ФЧТ) в размере до 15,5 млн евро.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЕБРР.

Согласно сообщению, с помощью средств, предоставленных в рамках проекта, будет эксплуатироваться ветровой парк мощностью 57,5 МВт, который работает на 23-х турбинах Furhlander. Эти турбины генерируют около 175 ГВт/ч электричества ежегодно и позволяют сократить выбросы углекислого газа приблизительно на 140,000 тонн.

По информации банка, данное финансирование является первым проектом с «ограниченной ответственностью заемщика» в секторе возобновляемой энергетики в Украине, и в ходе его реализации не потребуется предоставление внешних гарантий погашения кредита.

Как отмечается в сообщении банка, Новоазовский ветропарк является одним из крупнейших частных проектов в сфере ветроэнергетики в Украине и представляет собой устойчивую модель генерирования энергии. Новоазовский ветропарк получит преимущества согласно украинскому закону о "зеленом тарифе", который был принят при содействии ЕБРР.

Согласно этому закону, правительство гарантирует приобретение по фиксированному тарифу всей электроэнергии, сгенерированной на украинских электростанциях по производству возобновляемой энергии. Таким станциям гарантируют, что 100% сгенерированной ими энергии будет продано в общегосударственную энергетическую систему, а также полную и своевременную оплату.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития - один из ведущих инвесторов в экономику Украины, которая является членом банка с 1992 года. По состоянию на 1 августа 2013 года, банк выделил через 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).

ФЧТ создан в 2008 году для оказания поддержки странам со средним уровнем доходов во внедрении возобновляемых и энергоэффективных технологий, обладающих большим потенциалом для минимизации долгосрочных выбросов парниковых газов. ФЧТ уже финансирует программы в 15 странах и одном регионе, являясь крупнейшим из действующих многосторонних инструментов финансирования программ в сфере климата.