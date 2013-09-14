Азаров назвал цену газа для Украины от компании Shell
11:33, 14 сентября 2013Энергетика
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Украине газ, который будет добываться согласно операционному соглашению с компанией Shell о разведке и добыче газа на Юзовской площади, обойдется в 120-130 долларов за тысячу кубометров.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире программы "Шустер live".
"Повлияет на (государственный бюджет - УНИАН) только положительно, потому что мы получим дополнительные доходы. Мы получим свой дешевый газ. Сейчас мы получаем из России газ по 530 за тысячу кубометров. Такой цены нигде нет в мире на рынке, так вот мы получим газ по цене 120-130 долларов со всеми издержками", - сказал Азаров.
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