В Японии полностью остановлен последний атомный реактор

Последний атомный реактор был полностью остановлен на атомной электростанции «Ои» в Японии, сообщил оператор станции компания Kansai Electric Power.

Как передает РИА «Новости», в воскресенье вечером реактор прекратил вырабатывать электричество, а через два с половиной часа произошла его полная остановка.

Реактор остановлен на профилактику, которая продлится около полугода. По закону атомные реакторы должны проходить профилактику каждые 13 месяцев.

После остановки в начале сентября третьего реактора той же станции четвертый реактор оставался единственным действующим из 50 атомных реакторов Японии. Таким образом, впервые за последние год и два месяца в Японии не осталось ни одного действующего реактора.

Третий и четвертый реакторы АЭС «Ои», мощность каждого из которых равна 1,18 миллиона киловатт, стали единственными реакторами в Японии, перезапущенными после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. Их перезапуск состоялся летом прошлого года, однако теперь наступило время для их остановки на профилактический осмотр. Их работа может быть возобновлена только после того, как Комитет по контролю над атомной энергетикой признает их соответствующими принятым в июне этого года новым стандартам безопасности АЭС. Сейчас комитет рассматривает заявки на перезапуск 12 реакторов, однако пока перспективы начала их работы остаются неопределенными.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после землетрясения магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. Эта авария стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.