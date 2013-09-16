Нефть дешевеет в ожидании урегулирования проблемы сирийского химоружия

Нефть дешевеет в понедельник на фоне ожидания инвесторами дальнейших подвижек в дипломатическом урегулировании проблемы с сирийским химическим оружием после прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.12 мск снизилась на 0,74% - до 110,87 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,73% и составила 107,42 доллара за баррель.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в субботу в Женеве план решения проблемы уничтожения химического оружия в Сирии. Стороны выступили за политическое урегулирование конфликта, военное невмешательство и вывод химоружия из Сирии или его уничтожение к середине 2014 года.

"Я считаю, что снижение опасений за Сирию является фактором движения рынка. Цена уже немного падала на прошлой неделе, когда стало ясно, что удара в ближайшее время не будет", - заявил в телефонном интервью агентству Bloomberg глава Manaar Energy Consulting and Project Management в Дубае Робин Миллс.