Индия намерена с 2014 года начать закупки урана в Узбекистане

Индия планирует с 2014 года начать закупки малообогащенного урана в Узбекистане, сообщил РИА Новости в понедельник источник, близкий к индийской стороне.

"Есть меморандум о взаимопонимании между сторонами, предусматривающий прямые поставки урана из Узбекистана в Индию, долгосрочное соглашение может быть подписано в конце этого года", - сообщил источник. Он уточнил, что индийская сторона планирует закупать до 500 тонн урана в год в течение пяти лет с возможностью продления соглашения.

Вопросы поставок узбекского урана в Индию осуждались в ходе визита в Узбекистан 14 сентября министра иностранных дел Индии Салмана Хуршида. В мае этого года вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари в ходе визита в Узбекистан заявил, что Индия рассмотрит возможность поставок урана из Узбекистана.

Узбекистан с конца 90-х годов ищет дополнительные каналы продажи своего урана, который полностью экспортируется. С 1992 года американская Nukem обладала эксклюзивным правом на поставку узбекского урана. В 2011 году Узбекистан подписал долгосрочные контракты на экспорт урана с Японией и Южной Кореей. На стадии обсуждения находится аналогичное соглашение с Китаем. Условия и объемы контрактов узбекской стороной не раскрываются.

До начала 90-х годов ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК), обладающий монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в Узбекистане, производил 3-3,5 тысячи тонн малообогащенного урана в год. Комбинат планирует за счет модернизации производства и расширения сырьевой базы увеличить добычу урана к 2016 году в 1,8 раза против 2,27 тысячи тонн по итогам 2007 года. Более поздние данные не раскрываются.