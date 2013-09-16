DTEK Holdings откроет кредитные линии «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Западэнерго»

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет подконтрольной энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго» кредитную линию на сумму 583 млн грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложение акцептировано 11 сентября. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 11 октября.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 7 лет под 9,8% годовых в долларах США.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года DTEK Holdings Limited (Кипр) открыл подконтрольной энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго» кредитную линию на сумму 90 млн грн.

«ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

Также DTEK откроет подконтрольной энергогенерирующей компании «ДТЭК Западэнерго» кредитную линию на сумму 68 млн грн.

Согласно сообщению, предложение акцептировано 11 сентября. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 11 октября.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 2 года под 9,8% годовых в долларах США.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Западэнерго» в июне текущего года привлекла у «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 800 млн грн.

Целевое назначение кредита, согласно тендерной документации, - пополнение оборотных средств компании. Залог по кредитному договору отсутствует. Обязательства заемщика обеспечиваются договорами поручительства других компаний группы ДТЭК.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

«ДТЭК Западэнерго» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза - до 370,024 млн грн.

70,91% акций компании принадлежат вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины ДТЭК, подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.