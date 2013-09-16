Украина за 7 месяцев сократила импорт газа в денежном выражении на 35%

Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа в денежном выражении на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,189 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в июле 2013 года Украина увеличила импорт природного газа по сравнению с июнем более чем в два раза — до 854,875 млн долл. Однако по сравнению с июнем 2012 года импорт сократился на 30%.

Напомним, большую долю импортируемого в Украину газа составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 33,6% - до 12,446 млрд куб. м.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова — ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко - ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа — Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.