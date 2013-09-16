НАТО поможет Украине перезахоронить радиоактивные отходы

18 сентября 2013 года в Брюсселе будет подписано Имплементационное соглашение между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по поддержке (ОНП) о перезахоронении радиоактивных отходов, которые образовались в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Украины Таисия Калиниченко, стоимость проекта составляет 25 млн долларов.

По ее информации, украинскую делегацию возглавит министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

Подписание Имплементационного соглашения создаст правовые основания для осуществления за счет международной технической помощи стран - членов НАТО в рамках Трастового фонда НАТО/ПЗМ комплекса мер по перезахоронению радиоактивных отходов, которые образовались в результате выполнения военных программ бывшего СССР, реабилитации территории хранилищ радиоактивных отходов, в контексте уменьшения угрозы потенциального распространения радиоактивных отходов и их негативного воздействия на окружающую среду и опасности для населения.

Проект рассчитан на четыре года. Основной приоритет - обезвреживание радиоактивных отходов в Украине.

Обезвреживание радиоактивных отходов будет проводиться на девяти военных объектах в Украине. Радиоактивные отходы в Украине будут изыматься и вывозиться в безопасные места.

Указанное соглашение является первым шагом в механизме реализации проектов по утилизации и других типов военных отходов в рамках совместных программ с НАТО, отметили в Минприроды.