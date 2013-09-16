В России с 1 октября экспортная пошлина на нефть может увеличиться почти на 16 долл.

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2013 года может увеличиться на 15,7 долл., до 416,4 долл. за тонну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные расчетов из средней цены мониторинга и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложения нефтяной отрасли «60–66».

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день экспортная пошлина на нефть составляет 400,7 долл. за тонну.

Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 5,3 раза - до 169,726 млн долл. с 907,626 млн долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в июле 2013 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем до 17,4 млн долл. с 9,278 млн долл.