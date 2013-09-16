Украинская Coal Energy в августе сократила добычу угля на 65%

Варшава . Украинская угледобывающая компания Coal Energy в августе текущего года добыла и извлекла из отвалов 64,379 тонн угля, что на 64,7% меньше, чем годом ранее, и на 3,3% меньше, чем в июле 2013 года.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, добыча угля на шахтах сократилась на 66,5% - до 53,2 тыс. тонн на фоне 52,5% минуса извлечения угля из отвалов.

Компания в прошлом месяце сократила добычу энергетического угля в годовом выражении на 65,8% - до 45,7 тыс. тонн (+7,1% в месячном выражении), а коксующегося и двойного назначения на 70,3% - до 7,5 тыс. тонн (-31,4% к предыдущему месяцу).

Coal Energy в августе извлекла из отвалов 11,2 тыс. тонн угля, что на 14,1% меньше, чем месяцем ранее.

Справка УНИАН. Владеющая 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержаших отходов Coal Energy является одной из крупнейших частных угледобытчиков в Украине с запасами угля, по классификации JORC, в 235,5 млн тонн (в том числе, подтвержденные и извлекаемые 151,2 млн тонн).

75% акций дебютировавшей на Варшавской бирже в 2011 году Coal Energy принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги - free float.