«Львовоблэнерго» за долги прекратило электроснабжение "Дрогобычводоканала"

В понедельник "Львовоблэнерго” прекратило электроснабжение коммунального предприятия "Дрогобычводоканал" в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО «Львовоблэнерго».

Как отмечается в сообщении, долг КП "Дрогобычводоканал" перед ПАО „Львовоблэнерго” на 16 сентября составил 916, 6 тыс. грн.

«Согласно действующему законодательству Украины и условиям Договора о поставке электроэнергии 9 сентября 2013 года ПАО „Львовоблэнерго” официально сообщило КП "Дрогобычводоканал" о прекращении услуг электроснабжения 16 сентября 2013 года в случае отсутствия расчетов за потребленную электроэнергию», - отмечается в сообщении.

По информации «Дрогобычского портала», КП «Дрогобычводоканал» обслуживает потребителей в городах Дрогобыч и Стебник, всего - 34 тыс. 238 абонентов.