"Киевэнерго" задолжал "Нафтогазу" более 2 млрд грн

Председатель столичной горгосадминистрации Александр Попов поручил Департаменту финансов КГГА активизировать работу с Министерством финансов относительно выделения средств на погашение разницы в тарифах за энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Попов дал во время аппаратного совещания в КГГА.

На совещании гендиректор “Киевэнерго” Александр Фоменко сообщил, что по состоянию на 1 сентября задолженность компании за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет 2 млрд 127 млн. грн.

“Основные причины возникновения задолженности: невыполнение обязательств бюджета по компенсации разницы в тарифах - сегодня подтверждено 1 млрд 447 млн. грн; задолженность жилищно-эксплуатационных организаций - 1 млрд 50 млн. грн и задолженность бюджетных организаций Киева - 376 млн. грн”, - сообщил Фоменко.

Он отметил, что сумма долга потребителей перед компанией намного больше, чем задолженность “Киевэнерго” перед “Нафтогазом”.

“Соответственно, такое вымывание денежных ресурсов компании является угрозой для качественного выполнения тех или других работ”, - сказал гендиректор “Киевэнерго”.

В ответ Попов сказал, что этот вопрос является общегосударственным, и соответствующее решение должно приниматься на уровне Кабинета министров и Верховной Рады Украины.

“У нас есть задолженность и, к сожалению, она до конца года будет. Мы об этом информируем Кабинет министров. Здесь на уровне Кабмина должно приниматься решение. Но это не значит, что мы не должны свою позицию активно отстаивать. В Департамент финансов обращаюсь, чтобы мы с Министерством финансов активизировали еще раз нашу работу по расчетам в части проплаты за энергоносители. Потому что на конец года, если не будут проведены соответствующие зачеты, не проведена оплата, мы будем иметь астрономические долги”, - подчеркнул Попов.

По его словам, Киев ждет дополнительных финансовых возможностей в решении этого вопроса, которые предоставят Кабмин и Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы "Киевэнерго", по состоянию на 12 августа общая задолженность потребителей за тепловую и электрическую энергию составляет 2,52 млрд грн, из которой за тепловую энергию – 1,557 млрд грн, за электроэнергию – 962,8 млн. грн.

На сегодняшний день общий долг “Киевэнерго” за потребленный газ для производства тепла составляет - 2,1 млрд грн, а долг перед ГП «Энергорынок» за электрическую энергию - 505,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).