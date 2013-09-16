Рыбак: Рада на текущей неделе не будет рассматривать вопрос о приватизации ГТС

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверяет, что вопрос о приватизации газотранспортной системы (ГТС) Украины не будет выноситься на текущей неделе на рассмотрение в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады сказал в ответ на обращение лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка по поводу того, что каким-то образом в повестку дня ВР внесен законопроект, касающийся реформирования НАК “Нафтогаз Украины”

Яценюк отметил, что данный законопроект даже не проходил рассмотрение в профильном комитете.

Рыбак подтвердил, что данный законопроект не рассматривался в комитете и не может рассматриваться в парламенте Украины.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что данный законопроект попал в пакет евроинтеграционных, поэтому был предложен для включения в повестку дня.

“Мы подписали Европейскую энергетическую хартию, которая предусматривает, что мы должны разделить транспортировку, добычу и реализацию газа на три составляющие. Мы должны выполнить эти требования”, - сказал Ефремов. В то же время он прибавил, что фракция ПР не готова на текущей неделе рассматривать данный законопроект.

В ответ на эти слова лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил: “Ну не нужно лукавить, не нужно рассказывать, что это евроинтеграционный закон. Не нужно нам здесь, извините, свистеть, что Европа от нас требует продажи газотранспортной системы”.

Лидер националистов отметил, что фракция ВО «Свобода» требует снять с расписания заседания законопроект (реестр. № 2937) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью реформирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». «Поскольку этот законопроект касается национальной безопасности Украины, если он не будет снят с повестки дня, мы оставляем за собой право апеллировать к украинскому народу», – заявил Тягнибок

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что Европа не имеет никаких требований по этому поводу. Он отметил, что предложенный законопроект о реорганизации НАК “Нафтогаз Украины” как минимум нарушает 4 директивы ЕС. Яценюк подчеркнул, что данный законопроект “не имеет ничего общего с директивами ЕС по энергетическому сотрудничеству”.

Рыбак еще раз подчеркнул, что парламент не будет рассматривать этот законопроект, поскольку на данное время он не рассмотрен в профильном комитете.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Американская торговая палата в Украине предложила правительству Украины провести глубокую реорганизацию газового рынка с последующим размежеванием функций по добыче газа и его транспортировке с целью формирования должной инфраструктуры, позволяющей в полной мере реализовать реформу нефтегазового сектора и возможную приватизацию газотранспортной системы.

По словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

По данным Министерством финансов, правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года. Для этого «Нафтогаз Украины» заплатил компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования. Данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Цель и задача работы - предложить наиболее оптимальные варианты реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти), а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.