Польский нефтяной госконцерн PKN Orlen намерен купить канадскую TriOil Resources

Польский государственный нефтяной концерн PKN Orlen объявил о планах покупки канадской TriOil Resources, которая добывает нефть в провинции Альберта на западе Канады, передает РИА "Новости".

Стороны договорились о покупке 100% акций TriOil стопроцентной "дочкой" польского концерна компанией Orlen Upstream за 183,7 миллиона канадских долларов (178,3 миллиона долларов). Сделка должны быть одобрена общим собранием акционеров канадской фирмы, которое намечено на ноябрь.

"Компания TriOil - оптимальный объект для покупки. В случае ее приобретения мы получаем доступ к действующим месторождениям с одновременной географической диверсификацией наших активов. Сделка обеспечит передачу технологий с развитого и технологически продвинутого канадского рынка", - прокомментировал сделку глава Orlen Яцек Кравец, напомнив, что компания сохраняет приверженность разведке сланцевого газа в Польше.

TriOil занимается добычей нефти недавно - с января 2010 года. Доступные канадцам запасы нефти оцениваются в 20 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Компания также обладает современными технологиями добычи нефти, в частности горизонтального бурения.