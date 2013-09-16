«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал на 84 млн долл.

Акционеры совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до конца 2013 года планируют внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл.

Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный представитель корпорации «Росатом» в Восточной Европе, вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз» Александр Мертен.

«Недавно наблюдательный совет частного акционерного общества «Завод по производству ядерного топлива» рассмотрел вопрос объявления общего собрания акционеров для эмиссии еще на 84 млн долл., т. е. по 42 млн долл. с каждой стороны. Со стороны госкорпорации «Росатом» эти средства уже зарезервированы на счетах «ТВЭЛа». Соответственно мы ждем аналогичного шага со стороны украинского партнера, а для этого нужно решить вопрос о выделении этих средств. В общем, мы надеемся, что до конца 2013 года эту допэмиссию закроем», - сказал Мертен.

Также генпредставитель «Росатома» напомнил, что на сегодняшний день размер уставного капитала составляет 20 млн долл.: каждая из сторон внесла по 10 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, акционеры совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» планировали до 1 июля 2013 года внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл.

В июле 2013 года топливная компания «Росатома» ТВЭЛ заявляла о готовности внести свою часть в размере 42 млн долл. для дополнительной эмиссии акций.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.