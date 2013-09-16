Минагропрод предлагает создать государственное предприятие «Биотопливо»

Министерство аграрной политики и предлагает создать государственное предприятие «Биотопливо», которое должно будет заняться производством биоэтанола и биотоплива на мощностях спиртовых заводов.

Соответствующее предложение закреплено проектом постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины и признании утратившим силу постановления Кабинета министров Украины от 2 февраля 2011 года», опубликованным на сайте Минагропрода.

Мощности заводов, на базе которых предлагается создать «Биотопливо», составляют около 150 тыс. тонн биоэтанола (биокомпонентов) в год. Однако в связи с тем, что в отношении этих предприятий возбуждены дела о банкротстве, к их реорганизации предлагается приступить после урегулирования вопроса о заключении мировых соглашений.

По подсчетам Минагропрода, на перепрофилирование и модернизацию спиртовых заводов необходимо направить 300 млн грн, что позволит увеличить производственные мощности по производству биоэтанола до 350 тыс. тонн в год, а значит, и обеспечить потребность внутреннего рынка в нем.

В министерстве считают, что реализация данного проекта позволит стране поэтапно заменить 5-7% традиционных бензинов, в том числе импортированных, альтернативными видами топлива, что уменьшит зависимость Украины от импорта нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, в апреле глава Минагропрода Николай Присяжнюк сообщил, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает перепрофилирование на производство биоэтанола 29 спиртовых заводов.

В 2013 году на эти цели государство планирует выделить 209,8 млн грн, а в следующем – 140,2 млн грн.

Справка УНИАН. Производство биоэтанола в 2012 году в Украине выросло по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза – до 21,1 тыс. тонн.