Добыча нефти в Казахстане снизится до 30-50 млн т к 2050 году

Казахстан достигнет максимального уровня добычи объемов нефти в 2024-2030 годах, к 2050 году ожидается спад до 30-50 миллионов тонн, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра нефти и газа республики Узакбай Карабалин.

"Исходя из текущих реалий отрасли, максимальный уровень объемов добычи в республике прогнозируются - 2024-2030 годы, в 2050 году ожидается снижение уровня до 30-50 миллионов тонн, если мы не вовлечем в эксплуатацию новые месторождения",- сказал Карабалин, отметив, что это пессимистический вариант развития событий.

По прогнозам министерства нефти и газа Казахстана, в 2014 году добыча нефти составит 83 миллиона тонн с последующим увеличением до 110 миллионов тонн в 2018 году.

"Минимизация импорта нефти, а также полное обеспечение внутреннего потребления будут достигнуты государством в 2020 году. Максимальный уровень экспорта казахстанской нефти - более 90 миллионов тонн ожидается в 2025 году",- отметил Карабалин.

Глава Миннефтегаза добавил, что основными экспортными маршрутами для транспортировки нефти на внешние рынки прогнозируются нефтепроводы: КТК, Атырау-Самара, Казахстан-Китай, а также экспорт нефти железнодорожным транспортом и через порт Актау.

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