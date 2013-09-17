Россия и ЕС договорились о статусе газопровода Opal

Рабочие группы России и ЕС договорились о статусе газопровода Opal, сообщил ИТАР-ТАСС представитель Минэнерго. По его словам, окончательное соглашение будет подписано до конца октября. Подробностей собеседник не сообщил.

Очередной раунд переговоров рабочей группы России и ЕС по статусу газопровода OPAL состоялся 16 сентября.

Газопровод Opal является сухопутным продолжением морской части газопровода "Северный поток", поэтому российская сторона обратилась в Еврокомиссию с просьбой восстановить первоначально предоставленное Opal право 100% резервации мощностей для транспортировки газа РФ, поступающего "Северному потоку" в Европу для дальнейшей его поставки в Чехию. По мнению российской стороны, проект Opal не подпадает под действие Третьего энергетического пакета, так как поставки газа в Чехию идут по старым долгосрочным договорам "Газпрома".

Первоначально Opal освобождался от необходимости предоставления своих мощностей для третьих лиц, однако затем Еврокомиссия пересмотрела свое решение и потребовала предоставления до 50% его мощностей для сторонних компаний. Завершение строительства газопровода Gazelle, который связал Opal с газопроводной системой Чехии, позволяет поставлять российский газ по уже действующему долгосрочному контракту.

Глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Филипп Лоу летом текущего года заявил, что Opal, совладельцем которого является "Газпром", может получить разрешение Еврокомиссии на освобождение от применения норм Третьего энергопакета на 22 года. "Мы ведем переговоры с "Газпромом" по изъятиям из норм Третьего энергопакета. Продолжительность этих изъятий может составить 22 года", - сообщил он.

Весной текущего года газопровод Opal по решению регулирующих органов Германии был временно на 100% зарезервирован под поставки российского газа, что объяснялось возникшей необходимостью в дополнительных поставках газа из-за снижения поставок по краткосрочным контрактам в период затянувшихся холодов. В ходе встречи представителей "Газпрома" и Минэнерго Германии весной в Ганновере было принято решение об обращении в Еврокомиссию с просьбой восстановления права для Opal на 100% резервацию мощностей для транспортировки газа, поступающего по морской части "Северного потока".

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

На торжественном мероприятии, посвященному вводу в эксплуатацию второй нитки газопровода, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода "Северный поток" является экономически целесообразным и технически осуществимым.

Справка УНИАН. «Северный поток» - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Он проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд куб. м газа в год.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.

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