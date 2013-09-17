Китай инвестирует в нефтегазовую разведку 13 млрд долл.

Власти Китая повышают объем инвестиций в проведение разведки месторождений нефти и газа внутри страны.

Согласно информации агентства Xinhua объем инвестиций в нефтегазовую разведку в 2013 г. составит 80 млрд юаней ($13 млрд). По данным агентства, объем вложений вырос с 19 млрд юаней ($3 млрд) в 2002 г. до 67,3 млрд юаней ($10,9 млрд) в 2011 г. В период 2008 – 2011 гг. объем разведанных запасов нефти вырос на 5 млрд метрических тонн, газа – на 2,6 трлн куб. м, передают Вести.ru.

Власти Китая хотят снизить зависимость страны от внешних источников энергоносителей. Однако многие считают, что Китай будет только наращивать импорт нефти и газа.

В 2012 г. Китай в общем сложности импортировал 42,5 млрд куб. м газа. Это на 30% выше показателей 2011 г. и почти в 10 раз больше значений импорта в 2007 г. Импорт нефти в 2012 г. составил 271 млн метрических тонн, что стало на 6,8% выше показателей 2011 г.

По ряду прогнозов, в частности консалтинговой компании Wood Mackenzie, Китай выйдет на первое место в мире по импорту нефти к 2017 г., опередив США.