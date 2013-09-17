«Роснефть» рассматривает возможность поставок газа в Беларусь

Российская нефтяная корпорация «Роснефть» рассматривает возможность поставок газа в Белоруссию на предприятия концерна «Белнефтехим», пишет Лента.ru со ссылкой на пресс-релиз белорусской компании. Речь идет об экспорте газа на предприятие «Гродно Азот».

Данный вопрос обсуждался на встрече руководства «Белнефтехима» с гендиректором «Роснефти» Игорем Сечиным. О сроках возможных поставок и других условиях контрактов пока не сообщается. Известно лишь, что стороны сформировали рабочие группы для реализации достигнутых соглашений.

Кроме того, «Роснефть» и «Белнефтехим» договорились о сохранении поставок нефти в Белоруссию на прежнем уровне. Сечин также сообщал, что российская корпорация планирует реализацию новых проектов в стране.

В конце августа стало известно о планах «Транснефти» по ограничению поставок нефти в Белоруссию на 400 тысяч тонн. С начала года «Роснефть» экспортирует в Белоруссию 800-850 тысяч тонн нефти ежемесячно. 29 августа вице-премьер Аркадий Дворкович пригрозил Минску расследованием поставок нефти под видом растворителей.

Осложнения в отношениях Москвы и Минска начались вскоре после задержания и ареста в Белоруссии гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера 26 августа. Помимо топливных споров стороны оказались вовлечены в конфликт относительно качества белорусской сельскохозяйственной продукции. При этом «Роснефть» и Сечин с самого начала высказывались против ограничений в поставках нефти. Цена на газ, поступающий из России в Белоруссию, выросла на 12 долларов до 175 долларов за тысячу кубометров.

Сейчас монопольным поставщиком газа за рубеж в России является «Газпром». К концу 2013 года, однако, сжиженный газ можно будет экспортировать и другим компаниям, в частности, «Роснефти» и «Новатэку».

Как сообщал УНИАН, Беларусь получила от России скорректированный план поставок нефти на сентябрь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко.

"Наше нефтетранспортное предприятие получило от "Транснефти" скорректированный план поставок", - сказала Костюченко в четверг, 29 августа. При этом она не уточнила объемы поставок, которые содержатся в новом плане.