Цены на нефть дешевеют на снижении опасений в отношении Сирии

На мировых торгах во вторник, 17 сентября, цены на нефть снижаются на фоне уменьшения напряженности вокруг Сирии за счет достигнутых между РФ и США договоренностей об уничтожении запасов химического оружия этой страны, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,42% - до 109,61 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,77% и составила 105,77 доллара за баррель.

"Ситуация вокруг Сирии является фактором снижения цен. Сейчас становится очевидно, что вероятность военного удара снизилась", - считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, цитирует агентство Bloomberg.