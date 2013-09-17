Беларусь снова повышает цены на бензин

Минск. Концерн «Белнефтехим» в ночь на 17 сентября объявил о третьем в нынешнем году и втором за текущий месяц повышении цен на автомобильное топливо – в среднем на 8%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, цена на бензин «Нормаль-80» повысилась на 6,8% и теперь составляет 7.900 рублей (0,88 долл.), Аи-92 вырос в цене на 6,5-7,7% и теперь стоит 8.200-8.400 рублей (0,91-0,93 долл.), Аи-95 - на 9,6% - до 9.100 рублей (1 долл.), дизтопливо (самое дешевое) - на 8,2% - до 9.200 рублей (1,02 долл.).

«Пересмотр цен произведен в целях компенсации увеличения ставок акцизов на автомобильные бензины. Тем же обосновывалось и предыдущее подорожание топлива 3 сентября (28 августа ставки акциза на автомобильные бензины выросли на 45%, на дизельное топливо – на 70%)», - говорится в сообщении концерна.

Справка УНИАН. С начала 2013 года в Беларуси стоимость «Нормаля-80» повысилась на 17%, Аи-92 и дизтоплива – на 20,3%, Аи-95 – на 21,3%.

В 2012 году цены на автомобильное топливо в Беларуси повышались четыре раза. За год стоимость «Нормаля-80» увеличилась на 32,4%, Аи-92 – на 21,9%, Аи-95 – на 23%, дизтоплива – на 21,4%.

В 2011 году в Беларуси стоимость топлива повышалась 11 раз и снижалась один раз. За год «Нормаль-80» подорожал в 2,4 раза, Аи-92 – в 1,99 раза, Аи-95 – в 1,88 раза, дизтопливо – в 2,44 раза.