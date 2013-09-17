"Львовоблэнерго" возобновило электроснабжение "Дрогобычводоканала"

Публичное акционерное общество "Львовоблэнерго" возобновило электроснабжение коммунального предприятия "Дрогобычводоканал", которое было прекращено из-за долгов.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО «Львовоблэнерго», электроснабжение возобновлено в связи с гарантийными обязательствами, которые предоставило коммунальное предприятие, о погашении задолженности до 27 сентября 2013 года.

Как отмечается в сообщении, «на сегодняшний день долг КП “Дрогобычводоканал” перед ПАО “Львовоблэнерго” за потребленную электрическую энергию составляет 916,6 тыс. грн».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября ”Львовоблэнерго” прекратило электроснабжение коммунального предприятия ”Дрогобычводоканал” в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

Справка УНИАН. КП «Дрогобычводоканал» обслуживает потребителей в городах Дрогобыч и Стебник, всего - 34 тыс. 238 абонентов.