Украина снизила производство бензина на 45%, дизтоплива - на 37%

Украина в январе-августе 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 44,8% - до 658 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в августе текущего года сократилось по сравнению с августом 2012 года на 27,8% - до 74,4 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 8 месяцев 2013 года составило 630 тыс. тонн, что на 37% меньше аналогичного периода прошлого года.

В тоже время, производство дизельного топлива в августе текущего года сократилось по сравнению с августом 2012 года на 27,3% - до 83,7 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-август 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 45% - до 329 тыс. тонн. В августе 2013 года производство мазута составило 32 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в августе 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 46,5% - до 584 тыс. тонн

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июле 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,8 млн тонн, что на 37,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в июле 2013 года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8% - до 303,9 тыс. тонн по сравнению с 284,5 тыс. тонн.

Продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в июле текущего года увеличились по сравнению с июнем до 188,3 тыс. тонн с 166 тыс. тонн.

Украина в январе-июле 2013 года импортировала 3,01 млн тонн нефтепродуктов (в денежном выражении) на сумму 2,906 млрд долл.