«ДТЭК Днепроэнерго» привлекла 90 млн грн у офшора DTEK Holdings Limited

Энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго», входящая в крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, привлекла у кипрского офшора DTEK Holdings Limited заем в долларах США в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме эквивалентной 90 млн грн по курсу НБУ.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале государственных закупок.

Согласно сообщению, ставка за пользование кредитом в долларах США составит 9,8%. Договор о предоставлении средств был подписан 9 сентября. Кредитные средства, как отмечается, не могут быть направлены на финансирование зарплат и пенсий.

По сообщению ряда СМИ, кредит будет направлен на рефинансирование другого кредита, привлеченного для финансирования проекта по техническому переоснащению №1 Запорожской ТЭС.