Украина в августе незначительно нарастила добычу газа

Украина в августе текущего года незначительно нарастила добычу газа – 0,03% к июлю 2013 года и 2,4% к августу 2012 года, но сократила добычу нефти и газового конденсата.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В частности, объем добычи газа в январе-августе составил 13,6 млрд кубометров. Объем добычи в августе составил 1,7 млрд кубометров.

Сокращение добычи сырой нефти, по данным Госстата, к июлю 2013 года составило 1,7%, а к августу 2012 года - 4,5%. В абсолютных цифрах объем добычи сырой нефти в январе-августе 2013 года составил 1,46 млн тонн, в августе – 185 тыс. тонн.

Сокращение добычи газового конденсата к июлю составило 0,6%, а к августу 2012 года – 19,4%. В абсолютных цифрах объем добычи газового конденсата в январе-августе составил 596 тыс. тонн, в августе – 71,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%. По отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%.