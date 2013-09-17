Договор по проекту на базе "Одесса-Броды" не поддержала только Польша

Варшава. Все участники проекта создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды", кроме представителей Польши, на встрече в Киеве на прошлой неделе поддержали подписание международного договора для его развития.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор созданной для развития этого проекта компании "Сарматия" Сергей Скрипка.

Он отметил, что Польша, как и ранее, считает, что для реализации проекта можно обойтись без подписания международного соглашения между странами-участницами.

"Представители Польши сообщили, что передадут информацию о готовности всех участников проекта перейти к подготовке международного соглашения в польское правительство", - сказал Скрипка, заметив, что встреча состоялась на уровне экспертов.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на такую позицию, считает возможной подготовку до конца сентября заявки на дофинансирование проекта Европейским союзом.

Он также сказал, что собрание акционеров "Сарматии", на котором может быть принято решение о финансировании деятельности компании и самого проекта, состоится, скорее всего, в октябре текущего года.

По его словам, более поздний срок не мешает подаче заявки на получение дофинансирования от Евросоюза.

В то же время, он подчеркнул, что ЕС может выделить зарезервированные для проекта средства только в случае, если будет документально подтверждено наличие всего финансирования проекта.

"У нас еще есть время, потому что заявка в Еврокомиссию будет проверяться еще в Польше", - сказал Скрипка.

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Как сообщал УНИАН, ранее представители министерства экономики Польши, ответственного за проект ЕАНТК, называли необязательным подписание международного договора для поддержки проекта, отмечая, что главным является наличие поставщиков и покупателей каспийской нефти.

Гендиректор "Сарматии" ранее заявлял, что такая позиция может привести к потере зарезервированного для проекта финансирования Евросоюза.

В начале сентября стало известно, что Польша оставила проект ЕАНТК в списке приоритетных, с возможностью получить дофинансирование Евросоюза в объеме около 125 млн евро, или 25% стоимости строительства недостающего участка трубопровода на польской территории.

Ранее представители Сарматии", акционерами которой являются национальные нефтетранспортные компании из Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы, сообщали о намерении привлечь для этого проекта кредитные средства, а также выделить часть собственных.

В то же время, представители польских властей неоднократно подчеркивали, что проект должен быть экономически обоснован и реализован исключительно на коммерческих условиях.