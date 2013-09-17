ДТЭК за полгода сократил чистую прибыль почти на 60%

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК, входящий в группу компаний «Систем кэпитал менеджмент» украинского бизнесмена Рината Ахметова, в первом полугодии 2013 года сократил чистую прибыль на 59,6% - до 1,2 млрд грн по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

«Снижение показателя прибыли объясняется снижением валовой прибыли и ростом финансовых расходов в связи с ростом кредитного портфеля компании», - отмечается в сообщении.

По данным компании, общая выручка при этом выросла на 14,9% - до 43,7 млрд грн, а показатель EBITDA сократился на 11,4% - до 7,023 млрд грн.

Согласно сообщению, в первом полугодии 2014 года доля продажи угля и производства электроэнергии в показателе выручки составила 49,1% против 55,9% в первом полугодии 2012 года. Доля продаж электроэнергии в общем объеме выручки составила 43,5% (в первом полугодии 2012 года – 34,3%). Доля выручки от услуг теплоснабжения (с учетом компенсации разницы в тарифах) составила 6.9% (в 2012 году – 10,8%).

«Мы смогли увеличить объем производства по угольному сегменту и сегменту производства электроэнергии», - приводятся в сообщении слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко. - «Это стало возможным благодаря реформам внутренних процессов в ДТЭК и объединению с другими компаниями. Вместе с тем, одновременно рынок испытал серьезные проблемы в связи с ростом задолженности за потребленные энергоресурсы, а также снижением общего объема потребления электроэнергии».

При этом, как отмечается, в ДТЭК ожидают, что негативные тенденции продолжатся и далее, и потому в условиях отсутствия реформ эффективность украинского энергорынка остается проблематичной.

«В то же время ДТЭК продолжает свою масштабную инвестиционную программу, направленную на модернизацию производства. Мы также сделали все возможное, чтобы выполнить социальные платы в регионах, где ведем свою деятельность», - отмечается в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2012 году увеличил по сравнению 2011 годом чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68% - до 5,9 млрд грн. ДТЭК в 2012 году увеличил добычу угля на 65,3% – до 39,693 млн тонн с 24,001 млн тонн в 2011 году, а производство электроэнергии на 55,8% до 51,383 млрд кВт/ч - с 32,98 млрд кВт/ч в 2011 году. ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

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