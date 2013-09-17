Россия значительно снизила объем поставок нефти в Беларусь

Минск. Россия на фоне недавнего скандала, связанного с арестом в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, снизила объем поставок нефти в Беларусь трубопроводным транспортом в четвертом квартале 2013 года с 5,5 млн тонн до 3,1 млн тонн.

Данные об объемах поставок опубликованы в сообщении Минэнерго РФ, текстом которого располагает УНИАН.

«Россия в IV квартале 2013 года планирует поставить в Беларусь 3,1 млн тонн нефти трубопроводным транспортом», - говорится в документе.

По информации Минэнерго РФ, такой объем предусмотрен утвержденным графиком транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов за пределы Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Москве во время встречи первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и вице-премьера России Аркадия Дворковича Беларуси не удалось договориться о балансе поставок нефти. Дворкович также пригрозил снизить объемы поставок с 23 миллионов тонн нефти, как просила Беларусь, до 18,5 миллиона. Это было воспринято как месть Москвы за арест в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера и попытки «прижать» основного акционера компании Сулеймана Керимова. Беларусь ответила прекращением поставок нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива на российский рынок.

Позже президент «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске пообещал, что «Роснефть» сохранит объемы поставки в Беларусь, поскольку «выполнение контрактных обязательств - это святое правило для бизнеса».

Независимые эксперты считают, что приезд Сечина в Минск является признаком того, что Минск берет верх в калийном конфликте. Формально Сечин командует только «Роснефтью», но неформально, по мнению экспертов, может повлиять и на другие компании в плане обеспечения белорусских НПЗ сырьем. В первую очередь, речь идет о влиянии на государственную «Транснефть», которая собиралась урезать поставки под предлогом ремонта нефтепровода «Дружба».

Эксперты сходятся во мнении, что белорусские НПЗ не останутся на голодном пайке, как это следовало из недавних угроз вице-премьера России Дворковича.

Напомним, что в конце прошлого года Минск просил у Москвы на 2013 год 23 миллиона тонн нефти. Однако Россия тогда отказалась предоставлять такие объемы, заявив, что готова беспошлинно поставить на белорусские НПЗ только 18,5 тонн нефтяного сырья. Более того, разгневанные белорусской аферой с «растворителями и разбавителями» россияне даже не стали подписывать топливно-энергетический баланс Союзного государства (т. н. «нефтяной баланс») на весь 2013 год.

С начала 2013 года график поставок российской нефти утверждался поквартально и составлял в I-III кварталах 2013 года 5,3 млн тонн нефти трубопроводным транспортом. Беларусь рассчитывала сохранить такой же объем нефти трубопроводным транспортом и на IV квартал 2013 года.

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