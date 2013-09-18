Власти Приднестровья создали стабфонд за счет продаж населению российского газа

Власти Приднестровья создали стабилизационный фонд, в котором накапливаются деньги за счет продаж населению российского газа. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Деньги в фонд перечисляют коммунальные организации, а тратятся они на нужды администрации президента, КГБ и других ведомств.

«При этом Москве за газ Приднестровье по-прежнему не платит — долг региона перед «Газпромом» перевалил за 4 млрд долл.», — отмечает издание.

В распоряжении издания есть копии постановлений правительства Приднестровья, подтверждающих наличие стабфонда. Документы с пометкой «не для печати» датированы апрелем 2012 года и подписаны теперь уже бывшим премьер-министром Петром Степановым.

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