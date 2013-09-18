Активисты Гринпис устроили акцию протеста на нефтяной платформе "Газпрома"

Активисты Гринпис устроили акцию протеста у нефтедобывающей платформы "Приразломная" в Печорском море, двое из них арестованы, еще двое забрались на платформу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экологическую организацию.

"Двое активистов Гринпис Интернэшнл арестованы при попытке подняться на платформу нефтяной компании "Газпром". Двум другим активистам удалось забраться на "Приразломную". Они требуют отменить экологически опасные и экономически бесперспективные планы по бурению в Арктике", — говорится в сообщении.

Ледокол Гринпис Arctic Sunrise стоит на якоре неподалеку и ведет переговоры с судном береговой охраны. По информации Гринпис, российская береговая охрана спустила на воду катера для ареста активистов и намерена подняться на борт Arctic Sunrise.

В августе ледокол Гринпис Arctic Sunrise вышел в Карское море на Северный морской путь, чтобы провести акции против добычи нефти, но был остановлен российскими пограничниками. Кроме того, активисты Гринпис провели мирную акцию против нефтедобычи в Арктике у российского сейсморазведочного судна "Академик Лазарев".

Это уже вторая акция Гринпис у "Приразломной". В августе 2012 года шесть альпинистов Гринпис "оккупировали" на 15 часов платформу, где "Газпром нефть шельф" готовится к бурению на Приразломном нефтяном месторождении.