Цены на нефть изменились разнонаправленно на статданных из США и в ожидании решений ФРС

На мировых торгах в среду, 18 сентября, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне статданных из США и в ожидании решений ФРС.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 10.30 уже снизилась на 0,10% - до 108,08 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,32% и составила 105,76 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным API, запасы нефти на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизились на 300 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,5 миллиона баррелей.

Аналитики полагают, что сохраняющийся риск новой эскалации сирийского кризиса исключает резкое падение цен.

Позже в среду будут опубликованы данные Минэнерго США по оптовым запасам сырья, а также решение ФРС по будущей монетарной политике. Уже несколько месяцев аналитики говорят о том, что на нынешнем заседании регулятора может быть принято решение о сокращении объема выкупа активов.