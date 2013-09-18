ЕБРР выделит Днепропетровску 20 млн евро для повышения энергоэффективности

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить кредит в размере 20 млн евро Днепропетровской муниципальной энергосервисной компании для реализации проектов энергоэффективности объектов городской инфраструктуры.

Как сообщил УНИАН старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, выделение кредита одобрено советом директоров банка.

Средства выделены под гарантии города для повышения энергоэффективности общественных зданий и уличного освещения. Исполнителями запланированных к реализации работ станут частные компании – подрядчики, победители предварительно организованного тендера.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта по повышению энергоэффективности объектов инфраструктуры Днепропетровска составляет 22,5 млн евро, из которых 2,5 млн евро в качестве гранта будут выделены по линии «Восточноевропейского партнерства за энергоэффективность и защиту окружающей среды» (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P). Соответствующее решение было одобрено организацией в декабре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, заявка на выделение средств Днепропетровску была обнародована в июле текущего года. Проект по энергоэффективности Днепропетровска рассматривался в пакете с возможным выделением средств на инфраструктурные проекты в Донецке в объеме 15 млн евро.

Ранее, в эксклюзивном интервью УНИАН глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявлял, что Европейский банк реконструкции и развития не намерен сокращать портфель проектов в государственном и частном секторе, однако назвал определяющим фактором в этом отношении позицию инвесторов и правительства Украины в части противодействия коррупции и улучшения бизнес-климата.