Работы по завершению строительства СХОЯТ-2 оцениваются в 255 млн евро – гендиректор ЧАЭС
Работы по завершению строительства второго сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2) на Чернобыльской АЭС, реализацией которых занялась американская компания Holtec, оцениваются в 255 млн евро.
Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.
«Стоимость контракта на данный момент составляет 255 млн евро», - сказал Грамоткин.
Также он отметил, что доля Украины в этом проекте составляет порядка 6%.
Как ранее сообщал УНИАН, в 2007 году работы по завершению строительства 2-го сухого хранилища отработанного ядерного топлива оценивались в 190 млн евро.
В июле 2006 года Украина инициировала разрыв контракта с французской компанией Framatomе по строительству хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС.
Framatome начала строительство ХОЯТ-2 ЧАЭС в 2000 году и планировала завершить строительство в 2005 году.
В 2002 году Госкомитет ядерного регулирования обнаружил ошибки при проектировании и строительстве ХОЯТ-2, ЧАЭС и Framatome приостановили работы на ХОЯТ летом 2003 года.
В декабре 2003 года Госкомитет ядерного регулирования выступил с критикой французской компании Framatomе за ошибки при проектировании и строительстве ХОЯТ-2 на площадке ЧАЭС, а также за несвоевременное прекращение строительства.
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