Импорт газа за 8 месяцев обошелся Украине в 6,5 млрд долл.

Украина в январе-августе 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 6,45 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в августе 2013 года составил 0,974 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры Group DF, остальное - российский газ.

По данным украинского оператора газотранспортной системы - компании «Укртрансгаз», объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-августе текущего года составил 1,1 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, в 2,5 млрд куб м.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).